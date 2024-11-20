بيع هالاند.. خبراء فانتازي يجيبون على أبرز 10 أسئلة قبل الجولة 12 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يُجيب خبراء الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي على أبرز 10 أسئلة قبل بداية الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب التوقف الدولي.

الاحتفاظ بهالاند أم بيعها؟

قال خبير الفانتازي برانيل شيث: "يلعب إيرلينج هالاند (15.2 مليون جنيه إسترليني) ضد فريق توتنهام يوم السبت والذي قد يغيب عنه مرة أخرى فان دي فين المصاب (4.6 مليون جنيه إسترليني)، كما أنه يتفوق على لاعبي الدوري من حيث الأهداف المتوقعة (xG) على مدار آخر خمس مباريات، مع وجود مباراة على أرضه وإمكانية عودة كيفين دي بروين (9.4 مليون جنيه إسترليني) لإضافة المزيد من التمريرات، لذلك أود الاحتفاظ بهالاند لمدة أسبوع آخر على الأقل لمعرفة ما إذا كان مانشستر سيتي سيغير أحواله قبل اتخاذ قرار كبير كهذا".

هل حان الوقت لبيع لاعبي نوتنجهام فورست؟

أضاف خبير الفانتازي أوسكار: "بالنظر إلى مباريات نوتنجهام فورست المقبلة، فهناك اتجاه قوي لبيعهم بعد استضافتهم لإيبسويتش تاون في الجولة 13، أتطلع إلى استبدال كريس وود (6.6 مليون جنيه إسترليني)، بأمثال ماتيوس كونيا (6.8 مليون جنيه إسترليني) وألكسندر إيزاك (8.5 مليون جنيه إسترليني) وجواو بيدرو (5.4 مليون جنيه إسترليني) الذين لديهم مباريات أفضل بكثير".

هل يستحق لاعبي مانشستر يونايتد الشراء؟

أوضح خبير الفانتازي جياني بوتيس: "غالبًا ما نرى "تألق للمدربين الجدد"، ومع مواجهة إيبسويتش وإيفرتون، فإن الجانب الإيجابي موجود، ويظل برونو فرنانديز (8.4 مليون جنيه إسترليني) هو اللاعب الأهم في هذا الفريق، وبصفتي مالكًا لفرنانديز فأنا متفائل جدًا".

هل حان الوقت لشراء لاعبي ليفربول؟

وتابع هاري دانييلز: "حقق ليفربول بداية رائعة للموسم، ومحمد صلاح (12.9 مليون جنيه إسترليني) هو أفضل لاعبيهم كونه اللاعب الأعلى حصدا للنقاط في اللعبة، وأريد شراء أحد لاعبي خط دفاعهم بعيدا عن ألكسندر أرنولد (7 مليون جنيه إسترليني) المصاب، فإن إبراهيما كوناتي (5.4 مليون جنيه إسترليني) سيكون خيار جيد بسعر اقتصادي، أو فان ديك (6.3 مليون جنيه إسترليني) من أجل الموثوقية".

من هم أفضل خمسة لاعبين خط وسط في فانتازي؟

وزاد بن كرابتري: "صلاح (12.9 مليون جنيه إسترليني) هو الخيار الأول ولا يحتاج إلى الكثير من التوضيح؛ فهو أفضل لاعبي فانتازي وخيار قائد الفريق في كل جولة لعب تقريبًا، ثانيًا، كول بالمر (10.9 مليون جنيه إسترليني)، الذي يواصل أداء الموسم الماضي الجيد، وأنتج مورجان روجرز (5.4 مليون جنيه إسترليني) الصديق للميزانية عوائد هجومية في أربع من مبارياته السبع الأخيرة، وأنتوني جوردون (7.2 مليون جنيه إسترليني) القريب من استعادة مستواه المعهود، وأخيرًا، لعب بيدرو نيتو (6.2 مليون جنيه إسترليني) 90 دقيقة في كل من الجولات الثلاث الأخيرة، وسجل هدفًا وصنع آخر في بعض المباريات الصعبة".

ماذا نفعل مع دفاع الأرسنال؟

أردف خبير الفانتازي براس: "قد يكون هذا رأيًا غير شائع بعد عدم خروج الفريق بشباك نظيفة منذ الجولة الرابعة، لكنني حقًا ما زلت أعتقد أن أرسنال هو فريق يعتمد في الأساس على الدفاع وأن لاعبيه في الخط الخلفي يظلون صفقات رائعة الآن بعد انتهاء المباريات الأصعب إلى حد كبير، لذلك من المهم النظر إلى جابرييل (6.1 مليون جنيه إسترليني) وويليام ساليبا (6 مليون جنيه إسترليني) وديفيد رايا (5.5 مليون جنيه إسترليني)".

هل حان الوقت للاستثمار في تشيلسي؟

أجاب أوتكارش دالميا: "ينطلق تشيلسي في سلسلة رائعة من المباريات، وبينما يعد بالمر هو الاختيار الأفضل، فهناك أيضًا خيارات أخرى قابلة للاستثمار، ويبدو أن بيدرو نيتو وضع قدميه في الفريق وهو اختيار جيد مقابل 6.2 مليون جنيه إسترليني فقط، ومن المتوقع أن يستفيد نيكولاس جاكسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) أيضًا من هذه السلسلة، لكن يجب على مدربي فانتازي توخي الحذر من أنه على بعد إنذار واحد فقط من الإيقاف لمباراة واحدة، وفي الدفاع، ربما يكون ليفي كولويل (4.5 مليون جنيه إسترليني) هو الاختيار الأكثر موثوقية، بالمقارنة بمارك كوكوريلا (5 مليون جنيه إسترليني) ومالو جوستو (4.9 مليون جنيه إسترليني) وريس جيمس (4.9 مليون جنيه إسترليني) الذين يشكلون خطرا بسبب عملية المداورة.

ماذا تفعل مع جفارديول؟

أجابت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "لقد أبقيت على يوسكو جفارديول (6.3 مليون جنيه إسترليني) عندما فعّلت خاصية الوايلد كارد في الجولة 11، وكان ذلك لأنه لديه عوائد هجومية أو دفاعية في ثلاث جولات متتالية، ولديه الآن مباراتان صعبتان للغاية ضد توتنهام وليفربول، بينما لا أتوقع شباكًا نظيفة، إلا أنه لديه دائمًا إمكانية العودة الهجومية، وفي النهاية، أميل إلى استبداله بمدافع من ليفربول أو أرسنال".

سميث روي - روجرز - سيمنيو، من هو أفضل لاعب وسط بميزانية محدودة؟

أكد لي بونفيلد: "على الرغم من حصول سميث روي (5.7 مليون جنيه إسترليني) على أكبر عدد من النقاط من بين الخيارات الثلاثة برصيد 54، إلا أنني أضعه في المركز الثالث، على الرغم من أنني لن أبيع هذا الأسبوع قبل مباراة على أرضه ضد ولفرهامبتون، وسيكون تفكيري في المباريات على المدى المتوسط، وثلاث من مباريات أستون فيلا الأربع المقبلة ستكون على أرضه أمام منافسين في مرتبة عالية من جدول الأهداف المتوقعة ضدهم (xGA)، وخاصة برينتفورد ، الذي لم يحافظ على نظافة شباكه حتى الآن هذا الموسم، لذا فإنني أميل إلى روجرز".

من هم أفضل المدافعين بسعر 4.5 مليون جنيه إسترليني أو أقل؟

اختتم خبير الفانتازي نيك هاريس: "يبدو لويس هال (4.4 مليون جنيه إسترليني) اختيارًا ممتازًا، حيث خاض نيوكاسل سلسلة من المباريات الرائعة وقد حسم مكانًا في التشكيلة الأساسية، وبدأ آخر ست مباريات، وإذا كان هناك اختيار آخر مثير للاهتمام فهو ليف ديفيس لاعب إيبسويتش (4.5 مليون جنيه إسترليني)، وعلى الرغم من أنهم وجدوا صعوبة في الحفاظ على نظافة شباكهم، إلا أن ديفيس شارك بشكل كبير في لعبهم الهجومي، مع ثلاث عوائد هجومية، وتوقع المزيد في المستقبل نظرا لجدول مبارياتهم الجديد، وفي المركز الثالث سيكون اختياري هو كولويل نظرًا لأن تشيلسي بدا أكثر ثقة من الناحية الدفاعية هذا الموسم، ولديهم أيضًا بعض المباريات الجيدة المقبلة".

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر.