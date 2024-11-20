فانتازي.. انخفاض سعر لاعب أرسنال اليوم

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأربعاء انخفاض سعر حارس مرمى أرسنال، ديفيد رايا، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

ديفيد رايا (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني أليكس

مكارثي (ساوثهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني