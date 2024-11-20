رسميا.. نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من استاد القاهرة

كتب- محمد خيري:

تقرر بشكل رسمي، نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في بطولة الدوري المصري الممتاز، من استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان مقرر لها على استاد القاهرة.

وتم نقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، من استاد القاهرة الدولي، إلى ملعب السلام، نظرا لاستكمال أعمال الصيانة في ملعب القاهرة.

وكان الأهلي حقق الفوز في أول جولتين ببطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب سيراميكا كليوباترا، وزد.

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