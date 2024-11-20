"كاف" يتجاهل محمد صلاح في الترويج لكأس الأمم الأفريقية 2025

كتبت-هند عواد:

احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالمنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي تقام في المغرب بداية من ديسمبر 2025.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على موقع التغريدات "إكس"، صورة ترويجية للمنتخبات المتأهلة، تضم صورة لاعب من كل منتخب.

وتجاهل الاتحاد الأفريقي، صورة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في الصورة الترويجية للبطولة، واستخدم صورة عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت بدلا منه.

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