الأهلي يهنئ الشعب السوداني بالتأهل إلى أمم أفريقيا 2025

كتب- محمد خيري:

حرص النادي الأهلي على تهنئة جماهير الكرة السودانية والاتحاد السوداني لكرة القدم، بمناسبة تأهل منتخب السودان إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2025 عن جدارة واستحقاق وتخطي كل الصعاب.

ونجح منتخب السودان في التأهل رسميا إلى بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد تعادله سلبيا في مباراة أنجولا التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

واحتل منتخب السودان المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط ليتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا مع منتخب أنجولا متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وأوضح النادي الأهلي في بيانه أنه يتمنى للشعب السوداني الشقيق وجماهير الكرة السودانية ومنتخباتها کل تقدم وازدهار.

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