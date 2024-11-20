محامي كهربا يطالب الزمالك بمهلة لسداد باقي الغرامة

كتبت-هند عواد:

طالب أشرف عبد العزيز محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، الزمالك بمنح اللاعب مهلة لسداد باقي مبلغ الغرامة.

وقال عبد العزيز في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "في البداية المحامي الدولي أخبر كهربا بأن أمامه أكثر من عام لدفع الغرامة، لكننا جلسنا واتفقنا على السداد، حينها كهربا كان معه 71 مليون جنيه ودفعهم كاش".

وأضاف: "كان يتبقى مبلغ 6 ملايين كتب بهم شيك، أريد مهلة لأعرف موقف كهربا المالي وما هو المبلغ الذي يمكنه دفعه للزمالك وسيتم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر".

وأتم تصريحاته: "وكيل كهربا سيتواصل مع الزمالك ويبلغني بالموقف، ومن الممكن أن يدفع اللاعب جزء ويسدد الباقي خلال أسابيع، لكن الأمر يعتمد على موافقة الزمالك، فهو صاحب القرار".

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