ملف مصراوي.. وفاة محمد شوقي.. تعادل الفراعنة بالتصفيات.. تفوق صلاح على رونالدو

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الثلاثاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

منتخب مصر يُنهي تصفيات إفريقيا دون خسارة (فيديو وصور)

انتهت مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد القاهرة الدولي، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفراعنة الوحيد. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قولتله أنت هتجيب هدف البطولة".. زوجة رامي ربيعة تكشف كواليس هدفه في الترجي

كشفت نادين زوجة رامي ربيعة نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس هدفه في شباك الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. ولم نستطع الراحة رغم الانسحاب من كأس مصر

تحدث المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عن تجهيزات الفريق لبطولة كأس كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، مؤكدا سعيه لمواجهة ريال مدريد في النهائي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"لا تكرهوا الشدائد".. آخر ما كتبه محمد شوقي لاعب كفر الشيخ قبل وفاته

أعلن نادي كفر الشيخ صباح اليوم الثلاثاء، وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد شوقي، بعد الأزمة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام القزازين يوم الأربعاء الماضي، ببطولة دوري القسم الثاني المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

حسام حسن: الجوهري وحسن شحاتة لم يقدما هذا الأداء مع المنتخب

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن رضاه بأداء فريقه أمام بوتسوانا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صلاح يتفوق على كريستيانو.. أسرع 16 لاعبا في تاريخ كرة القدم حتى الآن

حظيت كرة القدم على مر التاريخ بمجموعة من اللاعبين ذو السرعة الكبيرة. نستعرضهم في هذا التقرير بمعدلات كل منهم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"سقط رفعت وبعده شوقي مين هيحاسب؟".. مالك وادي دجلة يفتح النار على اتحاد الكرة

فتح ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، النار على اتحاد الكرة، عقب وفاة محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة فريقه الماضية، بدوري القسم الثاني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

سيدات مسار يودعن بطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام الجيش الملكي

ودّع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي مسار منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام نظيراتهن في الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بدور النصف النهائي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لعب لإسرائيل وفلسطين وزامل لاعب الأهلي... حكاية عطا جابر الذي طالبوا بسحب الجنسية الإسرائيلية منه

شهد الوسط الرياضي العربي، في يونيو 14 يونيو 2023، مفاجأة كبيرة داخل المنتخب الفلسطيني، بمشاركة اللاعب عطا جابر لاعب منتخبات الشباب للكيان الصهيوني، رفقة المنتخب الفلسطيني الأول، بعد اختياره تمثيل منتخب الفدائي بدلاً من الكيان الصهيوني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

فانتازي.. إصابة في كأس أمم إفريقيا تُربك حسابات مالكي لاعب توتنهام

تعرض لاعب خط وسط توتنهام، إيف بيسوما، للإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)