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"مصر تحت 20 عاماً ضد ليبيا".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

01:12 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات اليوم

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة مصر وليبيا بتصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة:

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاماً:

ليبيا ضد مصر.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

الجزائر ضد المغرب.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. غير موجودة في جدول العرض.

تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية:

كولومبيا ضد إكوادور.. الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.. SSC Extra 1HD.

تشيلي ضد فنزويلا.. الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.. SSC 3HD.

الأرجنتين ضد بيرو.. الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.. SSC 1HD.

البرازيل ضد أوروجواي.. الثالثة إلا ربع فجرا بتوقيت القاهرة.. SSC EXTRA 2HD.

كولومبيا نتخب مصر نتخب مصر تحت 20 عاما واعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
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