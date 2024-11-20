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مصطفي شوبير يعلق على مشاركته الدولية الأولى مع منتخب مصر

12:28 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المشاركة الدولية الأولى لشوبير مع المنتخب
  • عرض 4 صورة
    المشاركة الدولية الأولى لشوبير مع المنتخب
  • عرض 4 صورة
    المشاركة الدولية الأولى لشوبير مع المنتخب
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كتبت - نهى خورشيد

علق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على مشاركته اليوم مع الفراعنة أمام بتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025.

ونشر أوفا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من مشاركته اليوم، مع تعليق:"الحمد لله دائما و ابدا اول مباراة دوليه مع منتخب مصر شرف، كبير ان شاء الله القادم افضل".

والجديد بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع بتسوانا بهدف لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

منتخب مصر مصطفى شوبير بتسوانا الأهلي
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