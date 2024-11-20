من صعد؟.. ترتيب مجموعة منتخب مصر النهائي في تصفيات أمم أفريقيا

كتبت - نهى خورشيد

علق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على مشاركته اليوم مع الفراعنة أمام بتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025.

ونشر أوفا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوراً من مشاركته اليوم، مع تعليق:"الحمد لله دائما و ابدا اول مباراة دوليه مع منتخب مصر شرف، كبير ان شاء الله القادم افضل".

والجديد بالذكر أن منتخب مصر تعادل مع بتسوانا بهدف لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.