كتب - محمد القرش:

يتعرض اللاعبون في أوروبا للعديد من المغريات بينهم النساء اللاتي يتقربون منهم، تحديدا عندما يكون لاعب كرة قدم كبيرة ذي شهرة واسعة.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز 10 خيانات زوجية لنجوم كرة القدم العالمية (وفقا لموقع "بي سكور").

أوليفييه جيرو

تم رصد المهاجم الفرنسي مع عارضة أزياء تدعى سيليا كاي في الفندق الذي قضيا فيه الليل، حيث أكد الأمر وحرص على الاعتذار.

مسعود أوزيل

وفقا لموقع "بي سكور"، سبق أن انفصل اللاعب الألماني عن صديقته السابقة والمغنية ماندي كابريستو بعد اتهامه عدة مرات بخيانتها مع الزوجة السابقة لأحد زملائه في الفريق، وهو ما أكدته صحيفة "دايلي ميل".

اشلي كول

قام لاعب تشيلسي وأرسنال السابق، الذي كان صديقًا لـ شيريل كول، بخيانة صديقته السابقة عدة مرات مع عارضتين أزياء ومصففة شعر.

باتريس إيفرا

سبق أن دخل لاعب منتخب فرنسا السابق في علاقة مع عارضة أزياء لم تكن تعلم أنه متزوج.

رويستون درينثي

كان اللاعب الهولندي على علاقة غرامية مع صحفية بينما كانت زوجته حامل بطفلهما الثاني.

تييري هنري

تييري، الذي تزوج في عام 2000، وانضم إلى برشلونة، بدأ علاقة غرامية مع خبيرة تجميل، حيث كلفته هذه العلاقة 8 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن اضطر إلى دفع تكاليف طلاقه.

واين روني

خان الإنجليزي زوجته عدة مرات بعد زواجه منها عام 2008، وفي المرة الأخيرة التي انتشرت فيها خيانته على الملأ كانت زوجته حاملاً بطفلهما الثاني.

ريان جيجز

كان اللاعب الويلزي على علاقة مع عارضة أزياء لكن زوجته ستايس كوك لم تتركه رغم ذلك.

جون تيري

واحدة من أكبر الفضائح على الإطلاق، حيث تواعد لاعب تشيلسي السابق مع زوجة زميله في الفريق واين بريدج.

فرانك ريبيري

وفقا لموقع "بي سكور" فإن فرانك ريبيري وزميله في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما أقاما علاقة مع بنات قاصرات، لكن زوجة اللاعب الفرنسي سامحته.