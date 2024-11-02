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يوم المصريين.. الفراعنة يسيطرون على الدوريات الأوروبية (أرقام)

11:52 م السبت 02 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم تألق اللاعبين المصريين في الدوريات الخمسة الكبرى، و مشاركتهم مع أنديتهم إيجابيا في الفوز أو التعادل.

وسجل محمد صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، محتلا صدارة جدول ترتيب البريميرليج.

ورفع صلاح رصيده إلى 164 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول، محتلا المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي متخطيا روبي فاولر "163".

وساهم عمر مرموش في 4 أهداف (هدف و3 تمريرات حاسمة) بفوز آينتراخت فرانكفورت على بوخوم بسباعية في الدوري الألماني.

وأصبح مرموش أول لاعب في تاريخ نادي فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول 9 مباريات بالدوري.

واستطاع محمد عبد المنعم أن يساعد فريق نيس في الفوز والخروج بشباك نظيفة أمام بريست في الدوري الفرنسي.

وشتت عبد المنعم الكرة 6 مرات، واعترض ثلاث تمريرات، بجانب 35 تمريرة صحيحة من أصل 37 بنسبة دقة تمرير 95%.

وفاز بـ3 صراعات هوائية من أصل 5، بالإضافة إلى الالتحامات الأرضية التي فاز باثنين من ستة.

وقدم سام مرسي تمريرة هدف فريق إبسويتش تاون في مرمى ليستر سيتي، قبل أن يتعادل الذئاب وتنهي المباراة.

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صلاح مرموش عبد المنعم سام مرسي الدوري الإنجليزي
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