بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز أمام برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.
وفي السطور التالية نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.
1ـ إيرلنج هالاند: مانشستر سيتي (11) هدفا
2 ـ بريان مبيومو: برنيتفورد (8) أهداف
3ـ كريس وود: توتنغهام فورست (8) أهداف
4ـ محمد صلاح: ليفربول (7) أهداف
5ـ كول بالمر: تشيلسي (7) أهداف
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