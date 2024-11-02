بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز أمام برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وفي السطور التالية نعرض ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

1ـ إيرلنج هالاند: مانشستر سيتي (11) هدفا

2 ـ بريان مبيومو: برنيتفورد (8) أهداف

3ـ كريس وود: توتنغهام فورست (8) أهداف

4ـ محمد صلاح: ليفربول (7) أهداف

5ـ كول بالمر: تشيلسي (7) أهداف

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