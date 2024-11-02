متخطيا فاولر.. صلاح ينفرد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري، محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول في مرمى برايتون، بعدما كان الريدز متأخرا بهدف في الدقيقة 14.

وانفرد محمد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفا، متخطيا روبي فاولر صاحب الـ 163 هدفا.

وانضم صلاح إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

🔥🇪🇬 محمد صلاح يتخطى روبي فاولر ويصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفاً #الدوري_الإنجليزي #محمد_صلاح #ليفربول pic.twitter.com/2Wh7d9vKjP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2024

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