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متخطيا فاولر.. صلاح ينفرد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

08:03 م السبت 02 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري، محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول في مرمى برايتون، بعدما كان الريدز متأخرا بهدف في الدقيقة 14.

وانفرد محمد صلاح بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفا، متخطيا روبي فاولر صاحب الـ 163 هدفا.

وانضم صلاح إلى ليفربول في موسم 2017/18 قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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