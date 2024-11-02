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هدف محمد صلاح في مرمى برايتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

07:45 م السبت 02 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الهدف الثاني لفريقه في شباك برايتون في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة بقدم هداف الريدز محمد صلاح،

وكان برايتون قد تقدم بهدف بعد مرور 14 دقيقة سجله اللاعب فيردي كاديو قبل أن يعادل كودي جاكبو النتيجة بالدقيقة 69.

ورفع محمد صلاح بهذا الهدف رصيده إلى الهدف رقم (7 ) في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

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