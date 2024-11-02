"الأول في التاريخ".. رقم قياسي لمرموش رفقة فرانكفورت بالدوري الألماني

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تحطيم الأرقام القياسية، رفقة الفريق في الدوري الألماني.

ونجح مرموش في تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى بوخوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الألماني.

وأصبح مرموش أول لاعب في تاريخ فرانكفورت، يصل إلى 10 أهداف بالدوري الألماني، في أول 9 جوالات بالمسابقة، محطماً رقم أنتوني يبواه، الذي سجل 9 أهداف في أول 9 جوالات موسم "1993-1994".

ويذكر أن مرموش يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني، برصيد 10 أهداف بالتساوي مع مهاجم بايرن ميونخ هاري كين.

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