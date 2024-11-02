هزيمة تاريخية وصدارة مفقودة.. أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر سيتي خسارة تاريخية على يد بورنموث صاحب المركز الثامن بالدوري الإنجليزي.

سجل هدف بورنموث الأول، أنطوان سيمنيو في الدقيقة 9.

سجل هدف بورنموث الثاني، فرانشيسكو في الدقيقة 64.

سجل هدف مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول في الدقيقة 82

ولأول مرة في التاريخ يخسر السيتي أمام فريق بورنموث، حيث لم يتلق أي هزيمة أمامهم في 14 مباراة سابقة عبر التاريخ.

وأوقف بورنموث سلسلة اللاهزيمة المتتالية لمانشستر سيتي في البريميرليج، التي بدأت منذ الموسم الماضي والتي تكونت من، 26 فوز و6 تعادلات.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

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