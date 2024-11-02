مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

هزيمة تاريخية وصدارة مفقودة.. أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

07:30 م السبت 02 نوفمبر 2024

بورنموث يفوز على مانشستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر سيتي خسارة تاريخية على يد بورنموث صاحب المركز الثامن بالدوري الإنجليزي.

سجل هدف بورنموث الأول، أنطوان سيمنيو في الدقيقة 9.

سجل هدف بورنموث الثاني، فرانشيسكو في الدقيقة 64.

سجل هدف مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول في الدقيقة 82

ولأول مرة في التاريخ يخسر السيتي أمام فريق بورنموث، حيث لم يتلق أي هزيمة أمامهم في 14 مباراة سابقة عبر التاريخ.

وأوقف بورنموث سلسلة اللاهزيمة المتتالية لمانشستر سيتي في البريميرليج، التي بدأت منذ الموسم الماضي والتي تكونت من، 26 فوز و6 تعادلات.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

اقرأ أيضًا:

تاريخي.. مرموش يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى (فيديو)

مرموش يتخطى رقم محمد زيدان في الدوري الألماني

مانشستر سيتي بورنموث مان سيتي مباراة السيتي السيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الأول في التاريخ".. رقم قياسي لمرموش رفقة فرانكفورت بالدوري الألماني

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)