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تاريخي.. مرموش يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى

06:51 م السبت 02 نوفمبر 2024

عمر مرموش

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كتب - محمد القرش:

رفع المحترف المصري، عمر مرموش، رصيد مساهمته في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى لموسم 2024/25.

وتصدر مرموش مهاجم فرانكفورت القائمة في تواجد هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى

1.عمر مرموش (فرانكفورت) - 10 أهداف + 7 تمريرات = 17 مساهمة

2.هاري كين (ميونخ) - 11 هدفا + 6 تمريرات = 17 مساهمة

3.ليفاندوفسكي (برشلونة) - 14 هدفا + تمريرتين حاسمتين = 16 مساهمة

ووصل مرموش إلى 19 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني مع جميع الفرق التي شارك معها، متخطيا عدد تمريرات محمد زيدان البالغة 16.

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