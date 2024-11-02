تاريخي.. مرموش يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى
كتب - محمد القرش:
رفع المحترف المصري، عمر مرموش، رصيد مساهمته في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى لموسم 2024/25.
وتصدر مرموش مهاجم فرانكفورت القائمة في تواجد هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.
قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى
1.عمر مرموش (فرانكفورت) - 10 أهداف + 7 تمريرات = 17 مساهمة
2.هاري كين (ميونخ) - 11 هدفا + 6 تمريرات = 17 مساهمة
3.ليفاندوفسكي (برشلونة) - 14 هدفا + تمريرتين حاسمتين = 16 مساهمة
ووصل مرموش إلى 19 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني مع جميع الفرق التي شارك معها، متخطيا عدد تمريرات محمد زيدان البالغة 16.
عمر مرموش لا يتوقف عن صناعة الأهداف! 🇪🇬😰
pic.twitter.com/Fxi28E02vZ
— عمرو (@bt3) November 2, 2024
اقرأ أيضًا:
"دائم التألق".. مرموش يسجل ويصنع في الشوط الأول بمباراة فرانكفورت أمام بوخوم (فيديو)
نجم ليفربول وريال مدريد السابق يصل مصر ويزور الأهرامات (صور)
فيديو قد يعجبك: