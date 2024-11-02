تاريخي.. مرموش يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى

كتب - محمد القرش:

رفع المحترف المصري، عمر مرموش، رصيد مساهمته في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى لموسم 2024/25.

وتصدر مرموش مهاجم فرانكفورت القائمة في تواجد هاري كين وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى

1.عمر مرموش (فرانكفورت) - 10 أهداف + 7 تمريرات = 17 مساهمة

2.هاري كين (ميونخ) - 11 هدفا + 6 تمريرات = 17 مساهمة

3.ليفاندوفسكي (برشلونة) - 14 هدفا + تمريرتين حاسمتين = 16 مساهمة

ووصل مرموش إلى 19 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني مع جميع الفرق التي شارك معها، متخطيا عدد تمريرات محمد زيدان البالغة 16.

عمر مرموش لا يتوقف عن صناعة الأهداف! 🇪🇬😰

pic.twitter.com/Fxi28E02vZ — عمرو (@bt3) November 2, 2024

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