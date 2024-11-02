مرموش يتخطى رقم محمد زيدان في الدوري الألماني

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كتب - محمد القرش:

تخطى المحترف المصري، عمر مرموش، رقم محمد زيدان لاعب بوروسيا دورتموند السابق في الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدف وصنع 3 آخرين في فوز آينتراخت فرانكفورت على بوخوم بسباعية مقابل هدفين، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ووصل مرموش إلى 19 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني مع جميع الفرق التي شارك معها، متخطيا عدد تمريرات محمد زياد البالغة 16.

واحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

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