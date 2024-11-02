"دائم التألق".. مرموش يسجل ويصنع في الشوط الأول بمباراة فرانكفورت أمام بوخوم (فيديو)



كتب - يوسف محمد:

يواصل النجم المصري عمرو مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة فريقه ببطولة الدوري الألماني.

ونجح مرموش في وضع فريقه في المقدمة، خلال مباراة فرانكفورت أمام بوخوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الألماني.

وتمكن عمر مرموش من صناعة الهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه بعد 9 دقائق من صناعته للهدف الأول.

وبهذا الهدف رفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، بالتساوي مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

ويحتفل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 14 نقطة، فيما يحتل فريق بوخوم المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

خيااااااااااااااااااااالي! عمر مرموش ظاهرة! 😰🇪🇬



ابن مصر يسجل هدف مذهل 😱

pic.twitter.com/9R5JTwF98r — عمرو (@bt3) November 2, 2024

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