نجم ليفربول وريال مدريد السابق يصل مصر ويزور الأهرامات (صور)

ليفربول يحفظ ماء الوجه.. ماذا قدمت الأندية الإنجليزية في الجولة الرابعة

محمد عبد المنعم في تحدي جديد مع نيس في الدوري الأوروبي

كتب - محمد القرش:

وصل لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، مايكل أوين، إلى القاهرة لتصوير أحد الأفلام، وحرص على زيارة الأهرامات اليوم السبت.

ويُعد مايكل أوين من أساطير كرة القدم الإنجليزي، حيث سبق له أن لعب مع ليفربول ونيوكاسل يونايتد وستوك سيتي ومانشستر يونايتد.

وسبق للاعب الإنجليزي أن لعب في صفوف ريال مدريد في موسم 2004/2005، وسجل معهم 16 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 45 مباراة.

الجدير بالذكر أن مايكل أوين حقق جائزة الكرة الذهبية في موسم 2001، عقب تحقيق الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بجانب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول.

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