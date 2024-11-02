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"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

04:52 م السبت 02 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

استقر الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره برايتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويشهد تشكيل ليفربول الرسمي عودة النجم المصري محمد صلاح، للمشاركة بشكل أساسي، بعد الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة برايتون الماضية بكأس الاتحاد الإنجليزي والدخول من على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافيببيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومنيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة.

أرني سلوت ليفربول الإنجليزي الدوري الإنجليزي برايتون البريميرليج
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