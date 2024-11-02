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"ظهور جديد لمرموش".. موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبوخوم بالدوري الألماني والقناة الناقلة

11:07 ص السبت 02 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري في صفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد مع فريقه ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره بوخوم عند 4:30 عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على فضائية بي إن سبورت 9 HD.

ويحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز السادس قبل المباراة بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يتذيل فريق بوخوم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

ويتقاسم عمر مرموش صدارة جدول هدافي الموسم الجاري 2024/25 من الدوري الألماني برصيد 9 أهداف.

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عمر مرموش مباراة عمر مرموش موعد مباراة عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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