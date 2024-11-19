فانتازي.. إصابة في كأس أمم إفريقيا تُربك حسابات مالكي لاعب توتنهام

كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب خط وسط توتنهام، إيف بيسوما، للإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وشهدت الدقيقة 46 من مباراة منتخب مالي وإيسواتيني، خروج بيسوما بداعي الإصابة ونزول مامادو سنجاري بدلا منه.

ويُعد بيسوما من نجوم خط وسط نادي توتنهام بسعر 4.9 مليون جنيه إسترليني ونسبة ملكية 0.4%، حيث استطاع أن يحصد 25 نقطة خلال 11 مباراة حتى الآن.

وفاز منتخب مالي على نظيره وإيسواتيني بسداسية دون مقابل، في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن يستأنف توتنهام مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر، عندما يلاقي مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد.

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