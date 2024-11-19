لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا

مصر

1 1
17:00

بوتسوانا

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك

0 0
21:45

هولندا

دوري الأمم الأوروبية

المجر

0 0
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 0
14:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الصين

1 3
14:00

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

1 1
16:00

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. إصابة في كأس أمم إفريقيا تُربك حسابات مالكي لاعب توتنهام

09:53 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تعرض لاعب خط وسط توتنهام، إيف بيسوما، للإصابة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وشهدت الدقيقة 46 من مباراة منتخب مالي وإيسواتيني، خروج بيسوما بداعي الإصابة ونزول مامادو سنجاري بدلا منه.

ويُعد بيسوما من نجوم خط وسط نادي توتنهام بسعر 4.9 مليون جنيه إسترليني ونسبة ملكية 0.4%، حيث استطاع أن يحصد 25 نقطة خلال 11 مباراة حتى الآن.

وفاز منتخب مالي على نظيره وإيسواتيني بسداسية دون مقابل، في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن يستأنف توتنهام مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر، عندما يلاقي مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد.

اقرأ ايضًا:

فانتازي.. جاكسون ضمن 5 لاعبين مميزين للجولة 12 من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. صلاح نجم سوق الانتقالات للدوري الإنجليزي قبل الجولة 12

الدوري الإنجليزي تصفيات أفريقيا بيسوما توتنهام فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* محللة أمريكية لـ"مصراوي": روسيا لن تجرؤ على استخدام النووي لهذه الأسباب
ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
* ضوابط الحج السياحي 2025.. إجراءات مهمة وتحذيرات رسمية