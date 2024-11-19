سيدات مسار يودعن بطولة دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام الجيش الملكي

كتبت - نهى خورشيد

ودّع الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي مسار منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام نظيراتهن في الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بدور النصف النهائي.

شهد الشوط الأول تفوقاً لصالح الجيش الملكي الذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق رأسية صفاء بانوق.

وأهدر مسار فرصة ثمينة لإدراك التعادل بعد تم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 18، أهدرتها لاعبة الفريق المصري لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيش الملكي بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، نجح مسار من إدراك التعادل في الدقيقة 95 عن طريق ركلة جزاء نفذتها مايا إيهاب.

في الوقت القاتل وبالتحديد الدقيقة 97، خطفت سيدات الجيش الملكي هدف الفوز بأقدام ضحى المدني، ليحسم الفريق المغربي بطاقة التأهل للدور النهائي لصالحه.

والجدير بالذكر أن هذه المشاركة تعتبر الأولي في تاريخ مسار ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات.