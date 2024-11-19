هل ترك عواد والمهدي تدريب مصر بعد تواجد شوبير أساسيا؟.. صورة تحسم الجدل

كتب - محمد القرش:

انتشرت عدد من الأنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُشير إلى أن الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان تركا إحماءات منتخب مصر بعد أن عرفا أن شوبير هو الحارس الأساسي لمواجهة بوتسوانا، مما أثار جدلا واسعا.

وكشف مصدر "لمصراوي" أنه ليس هناك أي أساس من الصحة لتلك الأنباء المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك مصطفى شوبير في مباراة مصر وبوتسوانا كاملة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونعرض لكم صورة تحسم الجدل، وتؤكد أن الثنائي لم يتركا إحماءات منتخب مصر نهائيا:

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