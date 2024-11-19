مصدر يكشف "لمصراوي" آخر تطورات إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

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كتب - مراسل مصراوي:

تعرض مهاجم النادي الأهلي، وسام أبو علي، للإصابة مع منتخبه الوطني فلسطين قبل مواجهة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر "لمصراوي" أن وسام سيخضع لفحص طبي دقيق غدا الأربعاء، من أجل حسم موقفه وتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده وابعدته عن مواجهة كوريا الجنوبية.

وقال المصدر إن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، علي تواصل دائم مع اللاعب والجهاز الطبي لمنتخب فلسطين.

وأوضح المصدر أن وسام أبوعلي تعرض للإصابة في مشط القدم وسوف يخضع لفحص طبي غدا.

واختتم المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي ومارسيل كولر المدير الفني تواصلا مع طبيب الفريق اليوم لمتابعة حالة وسام أبوعلي والذي كشف لهما إنه لن يُحسم موقفه من المباريات إلا بعد خضوعه للفحص الطبي.

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