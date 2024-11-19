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تصفيات كأس العالم.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع بوتسوانا

07:27 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

مصر ضد بوتسوانا

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كتب - محمد القرش:

عزز منتخب مصر صدارته للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد التعادل مع بوتسوانا 1-1.

ليعود منتخب الفراعنة مرة أخرى إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلاقي منتخب مصر نظيره إثيوبيا يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد 4 جولات

1.مصر - 10 نقاط

2.غينيا بيساو - 6 نقاط

3.بوركينا فاسو - 5 نقاط

4.سيراليون - 5 نقاط

5.إثيوبيا - 3 نقاط

6.جيبوتي - نقطة واحدة

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