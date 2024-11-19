من صعد؟.. ترتيب مجموعة منتخب مصر النهائي في تصفيات أمم أفريقيا

"كانوا يحذروني من كبار القارة مثل الزمالك".. وليد الركراكي يرد على

كتب - محمد القرش:

انتهت منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

واختتم المنتخب المصري مبارياته بالتعادل الإيجابي مع بوتسوانا بنتيجة 1-1 على ملعب استاد القاهرة الدولي، ليصد متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، فاز منتخب موريتانيا على نظيره الرأس الأخضر بهدف نظيف، ليفشل الثنائي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ترتيب مجموعة منتخب مصر النهائي

1.منتخب مصر - 14 نقطة

2.منتخب بوتسوانا - 8 نقاط

3.منتخب موريتانيا - 7 نقاط

4.منتخب الرأس الأخضر - 4 نقاط

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