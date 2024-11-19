حساب الدوري الإنجليزي يسترجع ذكريات ميدو مع توتنهام (فيديو)

كتب - محمد القرش:

استرجع الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي ذكريات اللاعب المصري أحمد حسام ميدو مع نادي توتنهام هوتسبر.

ونشر الحساب على منصة "إكس" مقطع فيديو مقسوم نصفين، النصف الأول به ميدو وهو يقول: "مش قادر استنى اليوم اللي هرجع ألعب فيه، وأول ماتش المدرج مليان، وكرة بالعرض هطلع بدماغي (اسجلها)، والجمهور كله يقول ميدو ميدو".

والنصف الآخر عبارة عن مقطع فيديو سبق أن سجله ميدو بالرأس بعد كرة عرضية من زميله، وعقب تسجيل الهدف هتفت الجماهير: "ميدو ميدو".

الجدير بالذكر أن ميدو لعب لفريق توتنهام الإنجليزي في الفترة من 2004/2005 حتى موسم 2007/2008.

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