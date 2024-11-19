فانتازي.. جاكسون ضمن 5 لاعبين مميزين للجولة 12 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي 5 لاعبين مميزين يمكنهم تحقيق الكثير من النقاط عن طريق المساهمة في العوائد الهجومية أو الدفاعية.

جورين تيمبر (أرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن الهولندي سيضمن الحصول على فرصة البدء في تشكيلة أرسنال بخط الدفاع بعد إصابة زميله بن وايت (6.2 مليون جنيه إسترليني).

ويمتلك المدافع تيمبر إمكانات قوية من حيث التمريرات والتي أظهرتها الإحصائيات، وعلى الرغم من أنه بدأ ثماني مباريات فقط من أول 11 جولة، إلا أن تمريراته العشرة المحققة للتسجيل تحتل المركز الرابع بين لاعبي الجانرز.

كما سدد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ست كرات على المرمى، ليحتل المركز الثاني بعد جابرييل (6.1 مليون جنيه إسترليني) بين مدافعي آرسنال.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9 مليون جنيه إسترليني

لم يقدم مهاجم أستون فيلا أداءً جيدًا مع الفريق، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط خلال آخر خمس مباريات.

لكن ثلاث مباريات تصنيفهم "سهل" على أرضه خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تمنح واتكينز الفرصة للعودة إلى أفضل مستوياته مرة أخرى.

ويستضيف فيلا فريق كريستال بالاس الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في مبارياته خارج أرضه هذا الموسم حتى الآن، وفي الوقت نفسه، يعد ضيفاه اللاحقان برينتفورد وساوثهامبتون من بين الفرق الأربعة التي تلقت أكبر عدد من الأهداف في موسم 2024/25.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.2 مليون جنيه إسترليني

بعد بداية ليس جدية للموسم، نجح جناح نيوكاسل يونايتد في استعادة مستواه المؤثر في المباريات التي تقام على أرضه.

وحصد جوردون تسع نقاط ضد مانشستر سيتي في الجولة السادسة وقدم تمريرة حاسمة لهدف الفوز لألكسندر إيزاك (8.5 مليون جنيه إسترليني) ضد آرسنال في الجولة العاشرة.

ويشير ذلك للعودة إلى المستوى الذي جعل جوردون أحد أكثر اللاعبين موثوقية في المباريات على أرضه الموسم الماضي، حيث كان ثاني أفضل لاعب تسجيلًا في مثل هذه المباريات بفانتازي 2023/24، حيث حصد 133 نقطة.

وتشير الإحصائيات إلى أن جوردون يستطيع توسيع إنتاجه ضد وست هام يونايتد في سانت جيمس بارك.

وتمريرات جوردون الـ11 المحققة للتسجيل في المباريات التي خاضها على أرضه هي أكثر من ضعف إجمالي تمريرات أي زميل له في الفريق، مما يظهر إمكاناته الهائلة في التمريرات.

سام سموديكس(إيبسويتش) 5.8 مليون جنيه إسترليني

يتمتع نجم إيبسويتش تاون بالشكل والتجهيزات اللازمة لتحقيق الكثير من النقاط بجانب كونه حل اقتصادي في وسط ملعب فانتازي.

وتساعد الإحصائيات في تسليط الضوء على التهديد التهديفي الذي يشكله اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مؤخرًا.

والفرص الخمس المحققة للتسجيل التي تلقاها أكثر من ضعف الفرص التي سنحت لأي زميل له في الفريق خلال الجولات الأربع الماضية، ويحتل المرتبة الأولى بين جميع لاعبي خط الوسط في لعبة فانتازي.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.9 مليون جنيه إسترليني

هذا هو الوقت المثالي الذي يمكنك فيه شراء جاكسون بجانب كول بالمر (10.9 مليون جنيه إسترليني) من أجل سلسلة المباريات الجيدة لدى نادي تشيلسي.

ويبدأ الفريق مشواره بزيارة ليستر سيتي هذا الأسبوع، بينما يسافر فريق إنزو ماريسكا أيضًا إلى منافس صاعد آخر، ساوثهامبتون، في الجولة الرابعة عشر.

ويشير أداء جاكسون خارج أرضه إلى قدرته على تحقيق نجاحات كبيرة في فانتازي منذ بداية جدول تشيلسي الجيد.