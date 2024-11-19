لحظة بلحظة.. مصر 0-1 بوتسوانا.. هدف التقدم للضيف
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متابعة - محمد القرش:
يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.
ودخل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - محمد ربيعة - محمد حمدي.
خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - ناصر ماهر.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - مصطفى محمد.
ملخص شوط المباراة الأول
بداية المباراة
عرضية من بوتسوانا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمر كمال في الدقيقة 6
الهدف الأول للضيوف في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 9
هدف مبكر!!!!!!!
بوتسوانا الأول على مصر وسط دفاع كارثي!
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— عمرو (@bt3) November 19, 2024
سقوط مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاءفي الدقيقة 10
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