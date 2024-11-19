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لحظة بلحظة.. مصر 0-1 بوتسوانا.. هدف التقدم للضيف

04:45 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    طاهر محمد طاهر في إحماءات منتخب مصر
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    تريزيجيه في إحماءات منتخب مصر
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    مصطفى محمد في إحماءات منتخب مصر
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متابعة - محمد القرش:

يستضيف منتخب مصر نظيره بوتسوانا اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ودخل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - ناصر ماهر.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - مصطفى محمد.

ملخص شوط المباراة الأول

بداية المباراة

عرضية من بوتسوانا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمر كمال في الدقيقة 6

الهدف الأول للضيوف في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 9

سقوط مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاءفي الدقيقة 10

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