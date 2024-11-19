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منتخب مصر يُنهي تصفيات إفريقيا دون خسارة (فيديو وصور)

04:45 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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متابعة - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد القاهرة الدولي، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفراعنة الوحيد.

ودخل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - ناصر ماهر.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - مصطفى محمد.

ملخص شوط المباراة الأول

بداية المباراة

عرضية من بوتسوانا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمر كمال في الدقيقة 6

الهدف الأول للضيوف في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 9

سقوط مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاءفي الدقيقة 10

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 15

تسديدة قوية من ناصر ماهر لكن علت المرمى في الدقيقة 21

مرور نصف ساعة ومازال التعادل الإيجابي قائما

تسديدة من عمر كمال تصتدم في الدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس في الدقيقة 38

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

ملخص الشوط الثاني

ضربة ركنية من منتخب بوتسوانا لكن تمر دون خطورة على مصر في الدقيقة 47

سقوط أحمد رمضان بيكهام على أرضية الملعب للإصابة في الدقيقة 57

دخول حسام عبد المجيد وخروج بيكهام للإصابة في الدقيقة 59

دخول إبراهيم عادل واسامة فيصل وخروج مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 67

عرضية من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل لكن وصلت سهلة عند الحارس في الدقيقة 76

تسديدة قوية من مرموش عن طريق ضربة حرة لكن تصطدم في الحائط البشري في الدقيقة 80

تسديدة من مرموش تمر بجوار القائم في الدقيقة 90+3

انتهاء المباراة بتعادل منتخب مصر مع بوتسوانا 1-1.

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