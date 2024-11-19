منتخب مصر يُنهي تصفيات إفريقيا دون خسارة (فيديو وصور)
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متابعة - محمد القرش:
انتهت مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد القاهرة الدولي، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفراعنة الوحيد.
ودخل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - محمد ربيعة - محمد حمدي.
خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - ناصر ماهر.
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - مصطفى محمد.
ملخص شوط المباراة الأول
بداية المباراة
عرضية من بوتسوانا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمر كمال في الدقيقة 6
الهدف الأول للضيوف في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 9
هدف مبكر!!!!!!!
بوتسوانا الأول على مصر وسط دفاع كارثي!
pic.twitter.com/3Pcu3ut60y
— عمرو (@bt3) November 19, 2024
سقوط مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاءفي الدقيقة 10
تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 15
تريزيغه يسجل التعادل لمصر من تسديدة أرضية محكمة#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا#AFCONQ2025 pic.twitter.com/Oh389I0YmC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024
تسديدة قوية من ناصر ماهر لكن علت المرمى في الدقيقة 21
مرور نصف ساعة ومازال التعادل الإيجابي قائما
تسديدة من عمر كمال تصتدم في الدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس في الدقيقة 38
نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي
ملخص الشوط الثاني
ضربة ركنية من منتخب بوتسوانا لكن تمر دون خطورة على مصر في الدقيقة 47
سقوط أحمد رمضان بيكهام على أرضية الملعب للإصابة في الدقيقة 57
دخول حسام عبد المجيد وخروج بيكهام للإصابة في الدقيقة 59
دخول إبراهيم عادل واسامة فيصل وخروج مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 67
عرضية من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل لكن وصلت سهلة عند الحارس في الدقيقة 76
تسديدة قوية من مرموش عن طريق ضربة حرة لكن تصطدم في الحائط البشري في الدقيقة 80
تسديدة من مرموش تمر بجوار القائم في الدقيقة 90+3
انتهاء المباراة بتعادل منتخب مصر مع بوتسوانا 1-1.
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