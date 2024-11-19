منتخب مصر يُنهي تصفيات إفريقيا دون خسارة (فيديو وصور)

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من صعد؟.. ترتيب مجموعة منتخب مصر النهائي في تصفيات أمم أفريقيا

متابعة - محمد القرش:

انتهت مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد القاهرة الدولي، حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الفراعنة الوحيد.

ودخل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - محمد ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - ناصر ماهر.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - مصطفى محمد.

ملخص شوط المباراة الأول

بداية المباراة

عرضية من بوتسوانا داخل منطقة الجزاء يتصدى لها عمر كمال في الدقيقة 6

الهدف الأول للضيوف في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 9

هدف مبكر!!!!!!!



بوتسوانا الأول على مصر وسط دفاع كارثي!

pic.twitter.com/3Pcu3ut60y — عمرو (@bt3) November 19, 2024

سقوط مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاءفي الدقيقة 10

تريزيجيه يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 15

تسديدة قوية من ناصر ماهر لكن علت المرمى في الدقيقة 21

مرور نصف ساعة ومازال التعادل الإيجابي قائما

تسديدة من عمر كمال تصتدم في الدفاع ووصلت سهلة إلى الحارس في الدقيقة 38

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي

ملخص الشوط الثاني

ضربة ركنية من منتخب بوتسوانا لكن تمر دون خطورة على مصر في الدقيقة 47

سقوط أحمد رمضان بيكهام على أرضية الملعب للإصابة في الدقيقة 57

دخول حسام عبد المجيد وخروج بيكهام للإصابة في الدقيقة 59

دخول إبراهيم عادل واسامة فيصل وخروج مصطفى محمد وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 67

عرضية من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل لكن وصلت سهلة عند الحارس في الدقيقة 76

تسديدة قوية من مرموش عن طريق ضربة حرة لكن تصطدم في الحائط البشري في الدقيقة 80



تسديدة من مرموش تمر بجوار القائم في الدقيقة 90+3

انتهاء المباراة بتعادل منتخب مصر مع بوتسوانا 1-1.