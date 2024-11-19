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مفاجأة في تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا

04:23 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منتخب مصر

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كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تشكيل المنتخب لمواجهة بتسوانا، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويشهد تشكيل منتخب مصر مفاجأة، بمشاركة مصطفى شوبير بدلا من محمد شناوي، الذي شارك بشكل أساسي في المباراة السابقة ضد كاب فيردي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط، مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، مصطفى محمد

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد - المهدي سليمان - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - مصطفى فتحي - محمود زلاكا - إيراهيم عادل - أسامة فيصل

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