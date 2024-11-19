قبل أحداث هولندا.. شاهد: محمد صلاح يسحق مكابي تل أبيب ويغيظ جمهوره

كتبت-هند عواد:

أثار نادي مكابي تل أبيب جدلا واسعا، خلال الأيام الماضية، بعد الاشتباكات التي حدثت بين جماهيره وجماهير إياكس أمستردام الهولندي، على هامش المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأوروبي.

ويوجد موقف سابق للمحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع نادي مكابي تل أبيب، حينما كان الأول لاعبا في صفوف نادي بازل السويسري، وكان من المقرر لقاء الثنائي في الدور التمهيدي الثالث ببطولة دوري أبطال أوروبا، عام 2013.

وأثير الجدل في تلك التوقيت، بسبب موقف محمد صلاح من خوض المباراة، حتى أعلن نادي بازل خوض اللاعب المباراة، وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "The Times of Israel": "سأسافر إلى إسرائيل، كرة القدم أهم من السياسة وهي وظيفتي، في اعتقادي أنني سألعب في فلسطين وليس إسرائيل، و سأسجل وأفوز هناك أيضًا، لن يظهر العلم الصهيوني في دوري أبطال أوروبا".

وشهدت المباراة مناوشات بين محمد صلاح وجماهير مكابي تل أبيب، إذ هتفت الأخيرة ضد اللاعب، وبعدما سجل الهدف الثاني، احتفل بالإشارة إليهم ببعض الحركات بيده وسجد.

وفي الدقيقة 75 من المباراة، خرج محمد صلاح ليحل محمد النني بدلا منه، وخلال خروجه من الملعب أخرج لسنه جماهير تل أبيب، واشتبك مع لاعب الفريق ليتلقى البطاقة الصفراء.

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