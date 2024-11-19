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فانتازي.. انخفاض سعر لاعب نوتنجهام فورست اليوم

03:29 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انخفض سعر حارس نوتنجهام فورست، كارلوس ميجيل، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

كارلوس ميجيل (نوتنجهام فورست) 4.2 مليون جنيه إسترليني

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