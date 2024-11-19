فارق 73.55 مليون يورو.. أرقام تاريخية قبل مباراة مصر وبوتسوانا

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا، في الخامسة مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويوجد 73.55 مليون يورو فرق بين القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وبوتسوانا، إذ تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 74.70 مليون يورو، فيما تبلغ 1.15 مليون يورو لمنتخب بوتسوانا.

والتقى منتخب مصر وبوتسوانا في 7 مباريات سابقة، فازت مصر في 5 مباريات وتعادل الثنائي في مباراتين.

وجاءت تاريخ مباريات منتخب مصر وبوتسوانا كالآتي:

بوتسوانا 0-0 مصر، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2006/2007

مصر 1-0 بوتسوانا، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2006/2007

مصر 1-1 بوتسوانا، مباراة ودية موسم 2012/13

بوتسوانا 0-2 مصر، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2014/2015

مصر 2-0 بوتسوانا، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2014/2015

مصر 1-0 بوتسوانا، مباراة ودية موسم 2019/20

بوتسوانا 0-4 مصر، تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023/2024

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

يحل منتخب بوتسوانا ضيفا على منتخب مصر، في الخامسة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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