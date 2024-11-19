لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا

مصر

- -
17:00

بوتسوانا

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك

- -
21:45

هولندا

دوري الأمم الأوروبية

المجر

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
14:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الصين

- -
14:00

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
16:00

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

"مباراة الـ19 مليون".. مسار يواجه الجيش الملكي المغربي لكتابة التاريخ

01:25 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    فريق مسار للسيدات (1)
  • عرض 15 صورة
    فريق مسار للسيدات (2)
  • عرض 15 صورة
    فريق مسار للسيدات (4)
  • عرض 15 صورة
    فريق مسار للسيدات (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 15 صورة
    مايا السيد لاعبة مسار
  • عرض 15 صورة
    ساندرين لاعبة سيدات مسار
  • عرض 15 صورة
    فريق مسار للسيدات
  • عرض 15 صورة
    فريق مسار للسيدات (6)
  • عرض 15 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 15 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 15 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 15 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
  • عرض 15 صورة
    احتفالات سيدات مسار بعد الفوز على صن داونز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي مسار، لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وحقق فريق مسار، إنجازا تاريخيا في المشاركة الأولى له بدوري أبطال أفريقيا للسيدات، إذ أنه أصبح أول فريق مصري يتأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

وبات مسار قريبا من الفوز بمبلغ 400 ألف دولار أمريكي (19 مليون و816 ألف جنيه مصري)، إذ أنه في حالة الفوز والتأهل إلى النهائي، يحسم فوزه بهذا المبلغ المخصص للوصيف، وفي حالة الفوز باللقب يحصد مبلغ 600 ألف دولار أمريكي (29 مليون و724 ألف جنيه مصري).

وفي حالة هزيمة مسار من الجيش الملكي المغربي، يخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي وتبلغ جائزة المركز الثالث 350 ألف دولار أمريكي، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 300 ألف دولار.

اقرأ أيضًا:

"بيعرفوا يلعبوا و يطبخوا".. رسالة من مدرب سيدات مسار إلى أحمد بلال

سيدات مسار مسار أحمد رمضان دوري أبطال أفريقيا للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟