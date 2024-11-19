"كانوا يحذروني من كبار القارة مثل الزمالك".. وليد الركراكي يرد على التقليل من نتائج منتخب المغرب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، التقليل من نتائج فريقه الكبيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب المغرب فاز بجميع مبارياته بدور المجموعات من التصفيات آخرها بسباعية نظيفة مساء يوم أمس الإثنين على نظيره ليسوتو في جولة الختام.

وقال الركراكي، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"نفوز على المنتخبات الضعيفة؟.. لقد واجهت الانتقادات ذاتها حين كنت أدرب فريق الوداد كانوا يحذرونني من مواجهة كبار القارة مثل الزمالك ولكن مشكلتكم أنكم لا تصدقون أننا كبرنا".

وتابع مدرب المغرب:"نعم لن نفوز بنتيجة كبيرة على أحد المنتخبات الكبرى في القارة لكن لكل مباراة حقيقتها واليوم نحن في المركز الـ13 عالمًيا والمنتخبات الأخرى تحسب لنا ألف حسابا قبل مواجهتنا".

وأتم الركراكي تصريحاته بقوله:"واجهنا منتخبات كبيرة في أوروبا في كأس العالم مثل إسبانيا والبرتغال وتفوقنا عليهما وينبغي علينا أن نثق في قدراتنا وإمكانياتنا لكي نحقق الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا المقبلة".

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