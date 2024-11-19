"نشكر السعودية ونطمع في المونديال".. أول تعليق للاتحاد السوداني بعد إنجاز التأهل

كتب- محمد خيري:

أبدى معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، سعادته وفخره الشديد، بتأهل منتخب السوداني لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

قال "جعفر" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "مبروك للشعب السوداني على التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، شعبنا يستحق هذا الإنجاز، هذه الفرحة جاءت في وسط العتمة التي يمر بها الوطن وما قدمه اللاعبون إعجاز في هذا الوقت العصيب، ولذلك وجب علينا أن نوجه الشكر لهم".

وأضاف: "بذلنا جهودًا كبيرة جدًا لتهيئة المنتخب السوداني واللاعبين والجهاز الفني حتى تكون الظروف مناسبة لهم وكنا نعمل على رفع راية السودان سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم".

وأوضح: "يجب علينا أن نوجه الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين ساهموا بقوة في احتضان كل معسكرات المنتخب السوداني، فلهم الشكر والتقدير، كما وجب علينا أيضًا أن نشكر أخواتنا في ليبيا والمغرب وجنوب السودان".

وتابع: "كنا نطمح أن نتأهل من مصر ولكن نتمنى أن يتواصل العطاء مستقبلا، ومن حقنا أن يكون لدينا طموح في النهائيات، السودان من المؤسسين للكرة الأفريقية، ويستحق أن يكون موجودا أيضا في كأس العالم 2026 وهذا هو هدفنا القادم".

وأتم تصريحاته: "نتطلع لعودة الدوري السوداني داخل السودان وبدأنا في التخطيط لذلك، والهدف من مشاركة الهلال والمريخ في الدوري الموريتاني كان لمساعدتهما في المنافسات الأفريقية".

اقرأ أيضا:

"ملاك بيراميدز حسموها".. هل ينتقل محمد الشيبي للزمالك؟