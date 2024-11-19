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موعد مباراة إندونسيا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

11:23 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 9 صورة
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 9 صورة
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 9 صورة
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
  • عرض 9 صورة
    المنتخب السعودي
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    منتخب مصر الاولمبي ضد السعودية
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    سلطان الغنام لاعب منتخب السعودية
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    حراس مرمى المنتخب السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف المنتخب الإندونيسي نظيره السعودي عند الثانية ظهر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائيتي بي إن سبورتس HD1 بتعليق عبدالله الغامدي والكأس 5HD بتعليق أحمد الطيب.

ويحتل المنتخب السعودي قبل المباراة المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الوصيف ومنتخب الصين صاحب المركز الرابع، فيما يتصدر اليابان المجموعة برصيد 13 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يتذيّل المنتخب الإندونيسي جدول المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن البحرين صاحب المركز الخامس.

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السعودية ضد إندونيسيا إندونيسيا والسعودية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 موعد مباراة السعودية القناة الناقلة لمباراة السعودية
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