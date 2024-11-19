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وفاة لاعبة سبورتنج للكرة الطائرة

09:51 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

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كتبت-هند عواد:

توفت لاعبة فريق 2015 للكرة الطائرة بنادي سبورتنج فريدة خالد، إثر حادث أليم، وفقا لما أعلنه والده عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونعى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فريدة خالد، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "المهندس ياسر قمر وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي واللجان العاملة بالاتحاد و كافة العاملين ينعون ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور لها اللاعبة فريدة خالد لاعبة الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فريق 2015، اللهم تغمد الفقيدة بواسع رحمته وادخلها فسيح جناته والهم الأسرة و ذويها الصبر والسلوان".

الكرة الطائرة نادي سبورتنج فريدة خالد وفاة لاعبة سبورتنج
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