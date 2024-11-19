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بعد تصدرها التصنيف العالمي.. 20 صورة لأبرز المعلومات وبطولات نور الشربيني

04:43 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني ضد نوران جوهر
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني مع محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني بطلة كأس جراسهوبر
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني ضد ندى عباس في بطولة الجونة الدولية للاسكواش
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بالاسكواش
  • عرض 20 صورة
    اللاعبة نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 20 صورة
    2-"نور الشربيني"
  • عرض 20 صورة
    2-"نور الشربيني"
  • عرض 20 صورة
    بطلة العالم في الاسكواش نور الشربيني
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كتب - يوسف محمد:

واصلت نجمة الاسكواش المصرية نور الشربيني، تصدرها التصنيف العالمي للاسكواش، طبقا للتصنيف الصادر أمس الإثنين، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

وتعد نور الشربيني واحدة من أهم لاعبات الإسكواش في مصر، حيث أنها تمكن من حصد العديد من البطولات المختلفة، في اللعبة مما جعلها في صدارة التصنيف العالمي بشكل دائم.

وتبلغ نور الشربيني من العمر 29 عاما، فهي من مواليد 1 نوفمبر 1995.

ونجحت نور الشربيني في تسجيل أسمائهم في عالم الاسكواش منذ سن صغير، حينما أصبحت أول لاعبة مصرية تتمكن من حصد بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش نحن سن 13 عاماً عام 2009.

وتعد نور الشربيني أصغر لاعبة اسكواش مصرية، تدخل ضمن أفضل 10 لاعبات، في التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش.

ودرست نور الشربيني في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

كما أنها تعد أول لاعب مصرية، صعدت إلى نهائي بطولة العالم للاسكواش في 9 مناسبات مختلفة، لتصبح أول لاعبة تحقق هذا الرقم.

وتمتلك نور الشربيني 7 ألقاب لبطولة العالم في الاسكواش، كثاني أكثر لاعبة تحقيقاً للقب خلف الماليزية نيكول ديفيد صاحبة الـ 8 ألقاب في البطولة.

يذكر أن نور الشربيني، احتفلت بحفل زفافها على عمرو الحلو في 13 يوليو 2024.

نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية نور الشربيني الاسكواش رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش لاعبات الإسكواش في مصر
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