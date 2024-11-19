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"لا يعرف الفوز سوى أمام ليشتنشتاين".. من هو منتخب سان مارينو صاحب الـ3 انتصارات في تاريخه؟

04:26 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منتخب سان مارينو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لماذا لم يكن فوز منتخب سان مارينو على نظيره ليختنشتاين بختام دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية مساء أمس الإثنين حدثًا عاديًا؟

منتخب سان مارينو، تصدر مجموعته التي تضم جبل طارق وليختنشتاين وضمن التأهل للدور التالي ولكن الأمر أبعد من ذلك.

المنتخب الذي يحتل المركز 210 ـ الأخير ـ بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حقق فوزه الثالث في تاريخه، وللمصادفة جميعهم أمام ليشتنشتاين"، منهم اثنين في عام 2024، بالنسخة الجارية من دوري أمم أوروبا.

الفوز الأول كان منذ 20 عاما، بنتيجة 1-0 على نظيره ليختنشتاين في مباراة ودية جمعتهما، ثم فاز في مباراة الذهاب بدوري أمم أوروبا 1-0 قبل أن يحقق اليوم الفوز الثالث في تاريخه والأكبر في مسيرته.

علاقة سان مارينو بكرة القدم، بدأت في عشرينيات القرن الماضي؛ إذ تأسس أول نادِ بالبلاد عام 1928، وهو نادي ليبيرتاس ثم تأسس اتحاد سان مارينو في عام 1931، ليتم تنظيم أول بطولة بالدولة التي تُعد الخامسة في مقياس صغر المساحة حول العالم في عام 1937 وهي كأس تيتانو لكرة القدم.

اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي (يويفا) باتحاد سان مارينو كان خطوة فعّالة لظهور المنتخب الوطني هناك ولكن البداية لم تكن مبشرة؛ إذ خسر المنتخب الأولمبي بخماسية نظيفة في مباراته الأولى أمام سويسرا ضمن تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاماً بنسخة 1990، فيما خسر المنتخب الأول أمام البلد ذاته برباعية نظيفة في 14 نوفمبر 1990 ضمن افتتاح تصفيات بطولة أمم أوروبا نسخة 1992.

ورجح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لـ "فيفا" أن يكون منتخب سان مارينو هو الأسوأ وفقًا لنتائجه وتصنيفه.

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منتخب سان مارينو سان مارينو ليشتنشتاين دوري الأمم الأوروبية
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