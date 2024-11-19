ملف مصراوي.. الأهلي والزمالك بقوائم الأفضل.. كتاليا في التتش.. حقيقة رحيل لاعب الأبيض

كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الاثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

كاف يُعلن القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي في عام 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أفتخر بك دائمًا".. زوجة على غزال توجه له رسالة بعد أزمته الأخيرة

وجهت مريم حسن زوجة على غزال نجم منتخب مصر الأسبق، رسالة له بعد أزمة حبسه الأخيرة، علي خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من الأشخاص ونجوم كرة القدم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ما تقبل بقى يا عم".. شوبير يكشف خطوة جديدة للزمالك مع باتشيكو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خطوة جديدة لنادي الزمالك، لحل أزمة مستحقات البرتغالي، جيمي باتشيكو،، بعدما حصل على حكم لصالحه مؤخرا، من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الكشف عن حكام مباراة مصر وبوتسوانا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ملاكي".. 4 صور جديدة لإمام عاشور وابنته في ملعب التتش

نشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 4 صور جديدة رفقة ابنته "كتاليا". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الأهلي والزمالك على رأسهم.. كاف يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل ناد في 2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الإثنين عن القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ داخل القارة السمراء، لعام 2024. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف "لمصراوي" حقيقة فسخ الزمالك عقد لاعبه الجديد

تداولت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية التي تشير إلى فسخ نادي الزمالك عقد اللاعب السنغالي سيدي نداي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"نزيف بالرأس وفقدان للوعي".. إصابة نجمة منتخب لبنان للسيدات خلال العدوان الإسرائيلي على بيروت

تخضع سيلين حيدر، لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم للسيدات للعلاج في مستشفى الروم بالأشرفية بعد إصابتها خلال قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"أبوة كان نجم".. كيف تحقق حلم نجل لاعب الأهلي السابق؟ (فيديو وصور)

شهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد المدافع عبد الرحمن عماد النحاس لاعب فريق المارد الأحمر مواليد 2006. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بقصة شعر حمراء".. محترفة الأهلي تظهر بنيو لوك جديد في التدريبات

ظهرت النيجيرية تشارتي روبن لاعبة الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، بنيو لوك جديد، في مران القلعة الحمراء اليوم بالجيم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)



