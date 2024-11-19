"سباعية المغرب التاريخيه وتأهل السودان".. نتائج تصفيات أمم أفريقيا اليوم الاثنين

كتبت - نهى خورشيد

شهدت منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والتي أقيمت مساء الاثنين نتائج مثيرة أبرزها سباعية المغرب التاريخية في شباك ليسوتو، بجانب حسم منتخب السودان بطاقة التأهل رسميًا.

حقق منتخب المغرب فوزاً على نظيره ليسوتو بنتيجة 7-0، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الشرفي بوجدة.

وجاءت الأهداف عن طريق إبراهيم دياز "هاتريك"، سفيان رحيمي "هدفين"، يوسف النصيري وإسماعيل صيباري.

وبهذه النتيجة، اختتم أسود الأطلس مشوار التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة مؤكداً صدارته للمجموعة الثانية.

في مفاجأة غير متوقعة، خسر المنتخب التونسي أمام نظيره الجامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس.

وسجل عبدولي سيساي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تونس عند 10 نقاط، بينما رفع منتخب جامبيا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، ضمن منتخب السودان تأهله إلى كأس أمم أفريقيا 2025 رسميًا، بعد تعادله السلبي مع منتخب أنجولا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

كما شهدت لقاءات اليوم، سقوط بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة أمام مالاوي، وخسارة غانا من النيجر بهدفين نظيفين، وتعادل سلبي بين ليبيا وبنين.

وأخيراً سقوط نيجيريا أمام رواندا بهدفين لهدف، وفوز جزر القمر على مدغشقر بهدف نظيف.