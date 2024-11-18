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ستوري مصراوي.. دعم حكيمي للأسود.. عيد زواج باسم مرسي.. استعدادات نجوم الفراعنة

11:53 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
  • عرض 10 صورة
    ستوري نجوم كرة القدم
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كتبت - نهى خورشيد

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم عبر حساباتهم الرسمية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالعديد من الصور والمنشورات.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم أبرز قصص نجوم كرة القدم على الانستجرام:

شارك رامي ربيعة نجم النادي الأهلي، متابعيه بصورة جديدة رفقة زوجته.

فيما نشر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ومنتخب مصر، صورة رفقة نجوم الفراعنة بالجيم قبل مواجهة بتسوانا في التصفيات الأفريقية.

أعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، نشر القائمة النهائية للمشرحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2024، والتي شهدت تواجده مع مصطفى شوبير وأحمد سيد زيزو.

على الجانب الآخر، احتفل باسم مرسي نجم الإسماعيلي الحالي والزمالك الأسبق، بعيد زواجه الثامن بنشر صورة مع زوجته، على أنغام كل سنة.

ونشر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، مقطع فيديو خلال تحدي بينه وبين لاعبي الأبيض خلال المران، مع تعليق:"ايه السؤال دا".

ودعم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي منتخب بلاده المغرب؛ في مواجهته أمام ليسوتو بعد استبعاده من اللقاء، حيث نشر ستوري من متابعته للمباراة بتعليق:" ديما مغرب".

وشارك محمد مجدي قفشة متابعيه بصورة جديدة له من مران الفريق الكروي بالقلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، برنامجه الاستشفائي بنشر صورة عبر الاستوري.

وأخيراً نشر محمود عبدالرازق شيكابالا صورة جمعته بعمرو الجنايني وتامر وجيه.

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