"نزيف بالرأس وفقدان للوعي".. إصابة نجمة منتخب لبنان للسيدات خلال العدوان الإسرائيلي على بيروت



كتبت - نهى خورشيد

تخضع سيلين حيدر، لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم للسيدات للعلاج في مستشفى الروم بالأشرفية بعد إصابتها خلال قصف إسرائيلي استهدف منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعرضت سيلين لإصابة أدت إلى حدوث نزيف حاد في الرأس، ولا تزال اللاعبة فاقدة للوعي بالعناية المركزة، كما صرحت أسرتها في وقت سابق.

على الناحية الآخري، تضامن وائل شهيب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم مع اللاعبة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، حيث كتب : "صلواتنا مع سيلين حيدر بعد هجمات بيروت اليوم.. كوني قوية يا بطلة.. قوتك تلهمنا جميعاً".