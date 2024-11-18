"يلعب لمنتخب ضعيف".. مدرب إنجليزي يهاجم لاعب واتفورد السابق بسبب صلاح

"زامل نجم الأهلي وأصله فلسطيني".. من هو مؤنس دبور الذي لعب لمنتخب

كتب - محمد القرش:

هاجم مدرب نادي وست هام السابق، آلان باردو، لاعب واتفورد السابق تروي ديني بسبب تصريحاته عن محمد صلاح.

وتعجب المدرب الإنجليزي من تصريحات ديني الذي قال فيها إن صلاح لاعب جيد، لكنه ليس من الطراز العالمي.

وقال باردو في تصريحات عبر شبكة "talk sport": "بالطبع صلاح لاعب من الطراز العالمي، ويمكن لأرقامه التأكيد على ذلك".

وأضاف: "ولسوء الحظ يلعب للمنتخب ضعيف مثل إيان راش عندما كان في ويلز، ولم يستطع تحقيق لقب على المستوى العالمي".

وتابع: "من الجيد أن يكون لديك رأي، ولكن إذا كنت تريد أن يكون لديك رأي، فادعمه ببعض الإحصائيات أو بعض الحقائق أو نوع من الأساس".

الجدير بالذكر أن المدرب آلان باردو سبق له أن تولى القيادة الفنية لفريق وست هام يونايتد في موسم 2006، ونيوكاسل يونايتد في 2014.

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