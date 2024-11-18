موعد سفر الأهلي إلى قطر لخوض نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

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كتب - مراسل مصراوي:

يُجهز النادي الأهلي للسفر إلى قطر من أجل خوض مباراة نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وقال مصدر "لمصراوي" إن بعثة النادي الأهلي استقر على السفر إلى العاصمة القطري الدوحة يوم 10 ديسمبر.

وأوضح المصدر أن تحديد موعد سفر الأهلي جارء بناءا على التقرير الذي قدمه سمير عدلي المدير الإداري، عقب حضوره ورشة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، في نصف النهائية "كأس التحدي".

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