35صورة من مران المنتخب الوطني اليوم قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات

"بينهم ثنائي في دوري عربي".. 4 لاعبين في منتخب إسرائيل من أصول فلسطينية

كتب - يوسف محمد:

في ظل إقامة العديد من المباريات الدولية بين المنتخبات في مختلف دول العالم، لم تكن مباريات منتخب الكيان الصهيوني التي يخوضها، مثلها مثل باقي اللقاءات العادية، ولعل أكبر دليل على هذا الأمر هو ما حدث في مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني، يوم الخميس الماضي.

ولم تمر مباراة فرنسا أمام الكيان الصهيوني يوم الخميس الماضي، في دوري الأمم الأوروبية مرور الكرام، بل شهدت المباراة العديد من الأحداث الصعبة ومنها حدوث اشتباكات قوية بين عدد من الجماهير التي تواجدت لمشاهدة المباراة.

كما أن المباراة أيضاً، شهدت عزوف عدد كبير من المشجعين عن حضور المباراة، اعتراضاً على إقامتها من الأساس، وفي الوقت الذي كان فيه الجمهور يعترض على إقامة اللقاء، نظراً لما يحدث من جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كان أحد اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية، يقود تشكيل الكيان الصهيوني في اللقاء، وهو اللاعب ضياء سبع.

ولفت مؤنس الأنظار بشدة لكونه من أصحاب الأصول الفلسطينية، كما أنه ينشط في أحد الدوريات العربية أيضاً، وهو الدوري الإماراتي رفقة فريق الإمارات الإماراتي، كما أن خاض تجربة سابقة أيضاً في الدوري الإماراتي رفقة فريق الإمارات.

وأعاد ظهور ضياء سبع في قائمة منتخب الكيان الصهيوني، خلال فترة التوقف الحالية، إلى الأذهان العديد من اللاعبين أصحاب الأصول الفلسطينية الذين قاموا بتمثيل منتخب الكيان الصهيوني، أبرزهم لاعب هوفنهايم الألماني السابق وشباب أهلي دبي الإماراتي الحالي مؤنس دبور.

وبالحديث عن مؤنس دبور، فهو لاعب كرة قدم من أصل فلسطيني، ولد بمدينة الناصرة الفلسطينية ولكنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وشارك رفقة منتخب الكيان الصهيوني في أكثر من مباراة.

من هو مؤنس دبور؟

يبلغ مؤنس دبور من العمر 32 عاماً، لكونه من مواليد 14 مايو 1992، بمدينة الناصرة الفلسطينية.

ويلعب دبور في مركز رأس الحربة، وبدأ مشواره في كرة القدم من صفوف فريق مكابي الناصرة، حينما كان يبلغ 11 عاماً في عام 2003 واستمر رفقة الفريق حتى عام 2010، قبل أن يرحل إلى فريق مكابي تل أبيب والذي استمر معه لدنة 4 سنوات حتى عام 2014.

وخرج دبور لاحتراف للمرة الأولى في أوروبا، في عام 2014 حينما انضم إلى فريق جراسهوبرز السويسري، الذي استمر في صفوفه لمدة موسمين، قبل الانضمام إلى فريق سالزبورج النمساوي في عام 2016.

وخلال فترة تواجد مؤنس دبور في نادي جراسهوبرز السويسري، زامل نجم النادي الأهلي الحالي ولاعب منتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا، الذي كان لاعباً في الفريق السويسري آنذاك.

وفي عام 2019 انتقل دبور إلى الدوري الإسباني رفقة فريق إشبيلية ولكنه لم يستمر طويلاًُ رفقة صفوف الفريق الأندلسي، ليرحل في عام 2020 وينضم إلى هوفنهايم الألماني.

واستمر مؤنس دبور في صفوف الفريق الألماني، حتى انضم إلى فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في عام 2023 ويستمر معهم حتى الأن.

وعلى الصعيد الدولي، شارك دبور في 45 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفاً، قبل أن يقرر اعتزال اللعب الدولي، في عام 2022 لأسباب سياسية.

وأعلن د جبور اعتزاله اللعب الدولي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على دبور "إنستجرام" في عام 2022 جاء كالتالي: "السلام عليكم ومرحبا للجميع، حبيت أخبركم عن قراري بإنهاء مسيرتي المهنية في صفوف المنتخب الإسرائيلي، وبهذه الفرصة أشكر عائلتي وكل إنسان ساندني ودعمني في مشواري".

وأشارت الإذاعة العبرية العامة، في ذلك الوقت أن دبور قرر اعتزال اللعب مع منتخب إسرائيل، نظراً لرفضه الهتافات العنصرية التي تهين العرب بشكل مستمر.

وربطت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق اللاعب بالانضمام إلى فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة تواجده في سالزبورج النمساوي، وبشكل خاص في موسم 2018-2019.

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